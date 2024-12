Biden concede a Newsom esenzioni per spingere su auto elettriche

L'amministrazione Biden ha concesso alla California il permesso di far rispettare le sue norme anti-inquinamento per auto e camion, le più severe a livello nazionale, per accelerare la transizione verso l'elettrico, poco più di un mese prima che Donald Trump torni in carica con la promessa di smantellare le normative del Golden State. L'approvazione delle esenzioni da parte dell'agenzia federale per la protezione dell'ambiente Epa, che concede alla California l'autorità di andare oltre i limiti del Clean Air Act, conferisce alle norme statali un ulteriore livello di protezione da Trump, che ha criticato i suoi piani di eliminare gradualmente le vendite di nuove auto a benzina entro il 2035. Un portavoce di Trump ha replicato che il presidente eletto ha "il mandato di attuare le promesse fatte durante la campagna elettorale, tra cui fermare gli attacchi alle auto a benzina".

"Quando entrerà in carica, il presidente Trump sosterrà l'industria automobilistica, lasciando spazio sia alle auto a benzina che ai veicoli elettrici", ha affermato Karoline Leavitt, la sua futura portavoce. L'amministratore dell'Epa Michael Regan ha affermato che la California dovrebbe mantenere la sua "autorità di lunga data" per andare oltre gli standard federali. "Le azioni di oggi sono in linea con l'impegno dell'Epa di collaborare con gli stati per ridurre le emissioni e agire sulla minaccia del cambiamento climatico", ha affermato. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha utilizzato l'annuncio per attaccare Trump. "I detrattori, come il presidente eletto Trump, preferirebbero schierarsi con l'industria petrolifera piuttosto che con i consumatori e le case automobilistiche americane, ma la California continuerà a promuovere nuove innovazioni nel mercato", ha promesso.



