"A Napoli viabilità congestionata", una lettera al prefetto

"La viabilità cittadina resta congestionata e non si riscontrano miglioramenti significativi".

Lanciano un appello, l'ennesimo, l'associazione tassisti di base - Confail/Taxi Napoli, l'associazione dalla parte del consumatore, il movimento consumatori e Nessuno Tocchi Ippocrate.

In una lettera inviata al prefetto viene rinnovata, in particolare, una richiesta già avanzata e cioé quella che riguarda la riapertura della ZTL nelle zone di Chiaia Varco Morelli e di Piazza Dante.

"Questa misura è fondamentale - viene spiegato nella nota - per migliorare il flusso veicolare e facilitare il nostro lavoro e ne gioverebbe il trasporto pubblico di linea (autobus) e le Unità di Pronto Soccorso".

Un altro punto ritenuto essenziale riguarda la necessità di sorvegliare le corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici "che attualmente sono spesso occupate da veicoli privati, impedendo il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico".

"La situazione è particolarmente critica - si legge ancora nella missiva - in queste giornate in vista ormai delle imminenti festività natalizie, periodo durante il quale la domanda di servizi di trasporto pubblico aumenta significativamente.

Il rischio - conclude la nota - è di non riuscire a garantire un servizio adeguato e sicuro per i cittadini e i turisti che visitano e visiteranno la nostra città in qu esto lungo periodo".



