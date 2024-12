WSC nomina Honda Civic Type R Modello TCR dell'anno 2024

Per la terza volta, dopo 2019 e 2020, Honda Civic Type R è stata nominata Modello TCR dell'anno 2024, un riconoscimento onorario assegnato da WSC che si basa su una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dalle auto certificate TCR in tutte le gare del trofeo si sono svolte nell'anno di riferimento (nel 2024 sono state 339).

Le Honda Civic Type R - che sono costruite ad Arluno in provincia di Milano da JAS Motorsport - hanno ottenuto 6638 punti e 72 vittorie in gara grazie a 805 partecipazioni in 22 serie dal TCR.

I risultati più importanti sono stati i titoli FIA Motor Sport Games e TCR Spain, entrambi vinti da Ignacio Montenegro, il titolo TCR Denmark vinto da Kasper H. Jensen e il titolo TCR Chinese Taipei vinto da Gao Zilong.

Conquistati anche i titoli a squadre da ALM Motorsport in TCR Europe e TCR Italy e da Mascot Motorsport in TCR Denmark. Oltre a ciò, le auto Honda hanno ottenuto vittorie in diverse competizioni TCR tra cui due nel Kumho FIA TCR World Tour, cinque nel TCR Australia, quattro nel TCR China, cinque nel TCR Europe, quattro nel TCR Italy, tre nel TCR South America e una nell'IMSA Challenge.

"Sono felicissimo che la Civic Type R abbia vinto il premio TCR Model of the Year - ha commentato Koji Watanabe presidente di Honda Racing Corporation - un risultato questo che non è solo di Honda o HRC visto che non sarebbe stato possibile raggiungere senza le persone di JAS Motorsport e tutti i partecipanti e i piloti della Civic Type R TCR in tutto il mondo" "Vorrei anche esprimere la mia sincera gratitudine al presidente della WSC Marcello Lotti. HRC è al fianco degli utenti Civic e degli appassionati di sport motoristici in tutto il mondo". A sua volta Lotti, nel ricordare che la battaglia per il titolo di Modello dell'Anno TCR è stata accesa fino alle ultime gare, con alcune vittorie che sono arrivate solo all'ultimo momento e con distacchi piccolissimi, ha detto di congratularsi "con Honda, JAS Motorsport e i loro team clienti.

Ancora una volta, la competizione in tutte le serie TCR in tutto il mondo è stata emozionante per tutto l'anno".

"Honda e JAS Motorsport sono membri fondatori della comunità TCR e da quando la categoria è stata lanciata nel 2015 hanno costruito un servizio clienti così professionale ed efficiente che ha prodotto una lunga serie di successi attraverso tre diverse gerenazioni della Civic: FK2, FK7 e l'attuale FL5".

Mads Fischer, chief operating officer di JAS Motorsport - che ha la sede principale ad Arluno e che è partner tecnico di Honda da oltre 25 anni - ha affermato "È un grande onore vedere la Honda Civic Type R nominata Modello TCR dell'anno per la terza volta e ancora di più in una stagione in cui l'auto ha superato le 500 vittorie in gara e 100 titoli di campionato importanti".

"Questo premio è sia una testimonianza della determinazione e della professionalità dei nostri team TCR clienti in tutto il mondo, sia un riconoscimento sia della qualità del modello di produzione Honda Civic Type R sia del supporto tecnico e di vendita che offriamo ai nostri clienti".

"C'è un gruppo di persone incredibilmente laborioso presso la nostra sede centrale di Arluno composto da meccanici, ingegneri, personale logistico, di vendita e di supporto, e questo mette in luce il fantastico lavoro che hanno svolto sul progetto Civic Type R TCR".



