Stellantis al Salone di Bruxelles con il pieno di novità

In occasione del Salone dell'Auto di Bruxelles, in programma dall'11 al 19 gennaio, Stellantis si presenterà all'appuntamento con un totale di 53 vetture esposte nel Padiglione 5 di Brussels Expo, con un ampio schieramento di modelli dei suoi diversi marchi. Se Abarth presenterà la nuova Abarth 600e Scorpionissima Limited Edition, ovvero l'Abarth più potente di sempre con il suo motore elettrico da 280 CV/207 kW e una velocità massima di 200 km/h, nel medesimo stand ci sarà anche la Abarth 500e.

Alfa Romeo sarà presente con l'anteprima mondiale della serie speciale Intensa, disponibile sull'intera gamma, che rende omaggio all'identità del marchio attraverso caratteristiche e dettagli esclusivi, abbinati alle migliori soluzioni tecnologiche. Anche la Junior Q4 farà il suo debutto internazionale.

Anteprima nazionale sarà anche quella dell'Alfa Romeo Junior Veloce 280, la versione più performante che incarna la vocazione sportiva del marchio in dimensioni compatte. A Bruxelles non mancherà nemmeno la nuova 33 Stradale, mentre Citroën presenterà una gamma completamente rinnovata e 100% elettrificata, a cominciare dalla C3 e dalla Nuova Citroën C3 Aircross.

DS Automobiles presenterà in anteprima mondiale la nuova ammiraglia DS N°8, un SUV Coupé ispirato al concetto DS Aero Sport Lounge, con il suo design accattivante e il comfort portato ai massimi livelli.

A Bruxelles Fiat sarà invece presente con due nuovi prodotti, il primo dei quali è la Fiat Grande Panda e la seconda risponde al nome di Topolino. Sempre di casa Fiat, anche la 600 Ibrida sarà presente sullo stand, così come la 500e Giorgio Armani Collector's Edition.

Jeep presenterà invece tre varianti dell'Avenger: le versioni Summit Full Electric ed e-Hybrid, e l'anteprima belga dell'Avenger 4xe The North Face Edition. Tra le Renegade e Compass in esposizione, ci sarà anche la variante The North Star Edition, con motorizzazione ibrida. Sullo stand, i visitatori troveranno anche Wrangler 4xe nella versione ibrida plug-in Rubicon.

Sul versante Lancia, la nuova Ypsilon rappresenterà il marchio a Bruxelles, così come saranno rappresentati anche Leapmotor, Opel e Peugeot.



