Napolitano, per la nuova Ypsilon da febbraio 11.000 ordini

La nuova Lancia Gamma sarà prodotta, in versione elettrica e ibrida, a partire dal 2026 nello stabilimento di Melfi, sulla piattaforma multi-energy Stla Medium. Il piano di Lancia, che prevede tre nuovi modelli, è stato illustrato da Luca Napolitano, responsabile del brand Lancia e da poco anche delle vendite in tutti i mercati europei.

Per la Gamma è confermata la versione Hf, sigla che campeggerà prima sulla Ypsilon.

"La riunione di Roma dà il via a un clima più sereno, in un contesto difficile per il settore, che ci permetterà di indirizzare le cose nel verso giusto. Il rilancio del brand con due anni di lavoro duro è stato accompagnato con un grande affetto" ha detto Napolitano. La Nuova Ypsilon, lanciata lo scorso febbraio, ha già superato gli 11.000 ordini "grazie al suo design elegante e alla scelta tra motorizzazioni full electric e ibride. Come capo di Lancia non lascerei mai il segmento B, sogno una Ypsilon sulla piattaforma Small dal 2030".

Per la Delta, prevista nel 2028, sono ancora incerti i tempi esatti dell'uscita: "il piano va avanti - ha detto Napolitano - ma bisogna ancora completare il design e potrebbe tardare di qualche mese. Una possibilità è farla sulla piattaforma medium di Melfi, ma non è l'unica. Ci piacerebbe più compatta, ma ancora non c'è niente di deciso".

Napolitano ha spiegato che Lancia punta a tornare ai volumi di vendita storici intorno a 3-000/4.000 unità e che i mercati esteri dovrebbero rappresentare in futuro il 50% (oggi il brand vende l'80% in Italia). Rinviato per ora lo sbarco in altri Paesi dopo quelli in Spagna, Francia, Olanda e Belgio.



