Lotus Emira Limted, la serie omaggio al patrimonio racing

Lotus rende omaggio al suo patrimonio racing con la serie Emira Limited, un'edizione limitata proposta con cinque livree che hanno fatto la storia del marchio britannico in Formula 1. Forte il richiamo simbolico al numero "12", riferimento al famoso numero di partenza del pilota di Formula 1 Ayrton Senna durante gli anni in Lotus. Sono poi cinque le livree, ciascuna ispirata all'iconico DNA Lotus, con tiratura limitata a dodici unità per ciascuna.

La personalizzazione della serie anticipa il programma Chapman Bespoke, in arrivo nel 2025 per il mercato Europeo, che permetterà ai clienti di adattare ogni esemplare alle proprie preferenze sia per gli esterni che per gli interni. La protagonista della serie è Emira, modello presentato all'inizio del 2024 e dotato di motore quattro cilindri sviluppato in collaborazione con AMG. La versione Limited si differenzia per la presenza della targhette 'Emira Limited 1/12' sui montanti B e sulla dashboard. Ogni Emira Limited è inoltre accompagnata da un certificato di autenticità, che ne sottolinea l'unicità e ne garantisce il valore per i collezionisti.

Ciascuna livrea fa riferimento a una Lotus che ha fatto la storia del marchio in Formula 1: la Lotus Tyre 99T, vettura con ciò Ayrton Senna ha gareggiato con successo nella stagione 1987; la Tyre 97T, vettura di Formula 1 del 1985 con cui Ayrton Senna ottenne la sua prima vittoria in una Gran Premio sotto la pioggia; Tyre 86, Lotus che nel 1980 rivoluzionò il mondo della Formula 1 per la presenza di un doppio telaio; Tyre 78, pionieristica vettura di Formula 1 del 1977 che introdusse il concetto di ali inferiori a effetto suolo; Tyre 25, vettura di Formula 1 con cui Jim Clark vinse i campionati mondiali costruttori e piloti nel 1963.

Lotus Emira Limited sono già ordinabili presso i concessionari Lotus in dodici paesi europei: Italia, Svizzera, Austria, Spagna, Lussemburgo, Francia, Svezia, Norvegia, Belgio, Paesi Bassi, Germania e Danimarc. Per il mercato Italiano i prezzi variano, a seconda del modello, e partono da 111.000 euro.



