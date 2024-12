Horizon Automotive apre il suo 15esimo store, è a Legnano

Si amplia la rete di dealer Horizon con l'ingresso di un nuovo punto vendita. Il Tech-mobility provider inaugura il suo store lombardo, a Legnano. Un risultato frutto della collaborazione con il concessionario Gruppo Ceriani, nel comparto automobilistico regionale dal 1923.

Alla base dell'accordo, l'approccio dinamico e flessibile con cui Horizon lavora con i suoi clienti, offrendo soluzioni su misura e andando incontro alle loro esigenze. Questo in comune con la filosofia del Gruppo Ceriani, attento alla customer journey e che opera sul mercato tra tradizione e innovazione, senza dimenticare tematiche centrali come la sostenibilità e la responsabilità sociale.

L'apertura dell'Horizon Store rappresenta un altro tassello nella strategia di crescita di Horizon Automotive. Il nuovo punto vendita garantirà una personalizzazione elevata e servizi di qualità per i clienti, con un'attenzione dedicata verso gli strumenti tecnologici di Horizon e con il supporto di un team in-store qualificato.

Nata dall'esperienza di consolidate realtà imprenditoriali nel mercato automotive con l'obiettivo di assicurare un'offerta di Mobility Experience innovativa e tailor-made a tutti i clienti, oggi Horizon Automotive può contare su un network di oltre 55 dealer, garantendo la propria presenza su tutto il territorio italiano.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA