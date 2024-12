Ford da 75 anni al fianco delle forze dell'ordine Usa

Con l'apertura degli ordini per il nuovo Expedition SSV, Ford celebra i suoi primi 75 anni come fornitore di auto per le forze dell'ordine negli Stati Uniti. Il nuovo veicolo è progettato per supportare le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e altre agenzie governative, con una robusta versatilità, tecnologia all'avanguardia e capacità di traino e trasporto di personale.



La versione 2025 di Expedition si unisce ad una vasta gamma di veicoli Ford pensati per il servizio delle forze dell'ordine e di pronto intervento che affonda le sue radici nel 1950, a partire dal pacchetto dedicato alla Polizia che e applicato alla Ford Custom.

Nel portafoglio di prodotti che si sono succeduti negli anni, anche un Bronco Special Purpose, diverse generazioni della Crown Victoria, la Mustang Patrol e la Police Interceptor Sedan, oltre a Police Interceptor Utility Hybrid AWD che è l'unica auto ibrida utilizzata dalla dalle forze di polizia americane per gli inseguimenti.

La nuova Ford 2025 Police Interceptor Utility è stata recentemente messa in vendita con il suo propulsore ibrido, mentre Ford F-150 Police Responder offre una combinazione di prestazioni e utilità. Nel 2023, poi, F-150 Lightning Pro SSV è stato il primo pick-up elettrico appositamente costruito per essere utilizzato dalle forze dell'ordine americane.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA