Da Aci e CTM campagna sensibilizzazione sicurezza stradale

A Cagliari, nella sala conferenze dell'Automobile Club locale, è stata presentata "Guida in sicurezza, è tempo di festa", campagna di sensibilizzazione sui bus sulla sicurezza stradale. Lanciata dall'AC Cagliari in collaborazione con il CTM (azienda di trasporto pubblico locale nella città di Cagliari e Comuni dell'area metropolitana), l'iniziativa rappresenta un impegno corale per prevenire ed educare alla mobilità consapevole.

Alla conferenza stampa era presente il presidente dell'AC Cagliari Antonello Fiori e il presidente del CTM Spa Carlo Arba.

Una trentina di mezzi del CTM sono stati decorati da immagini e grafiche fornite dall'Automobile Club d'Italia che affrontano temi come l'importanza delle cinture di sicurezza, la pericolosità della distrazione alla guida e il rispetto dei limiti di velocità.

"Ringrazio Antonello Fiori, presidente dell'AC Cagliari, perchè sa qual è la nostra attenzione e sensibilità verso la sicurezza stradale", ha detto Carlo Arba, presidente del CTM. "Abbiamo la necessità di garantire la sicurezza di tutti, all'interno dei nostri mezzi, ma anche fuori del contesto in cui circoliamo. Per questo, abbiamo dotato tutti i nostri mezzi di tecnologia di sicurezza esterna, interna e con altri strumenti di controllo".

"Questo è l'ultimo progetto del 2024", ha detto il presidente di AC Cagliari, Antonello Fiori. "Il nostro ente si è impegnato a portare avanti una serie di iniziative rivolte alla sicurezza stradale. Abbiamo voluto creare una campagna di sensibilizzazione per lanciare un messaggio e cercare di essere presenti su questo tema e, di sicuro, gli autobus del CTM veicoleranno questo messaggio e faranno da messaggeri durante questo periodo".



