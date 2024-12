Bmw, un 2024 votato a mettere 'al centro' le persone

Il tradizionale brindisi di fine anno di Bmw è stato occasione, ieri a Roma, per tirare le fila sull'anno che sta per concludersi. Un 2024, ha sottolineato il presidente e ad di Bmw Italia Massimiliano Di Silvestre, votato al consolidamento della strategia di posizionamento e all'impegno della Casa dell'elica nel proporre un nuovo rapporto con la clientela, nel mettere al centro a persona. Di Silvestre, dallo showroom capitolino che ha fatto da apripista a una rinnovata concezione di concessionaria, ha con orgoglio sottolineato che ormai il 70% dei punti vendita Bmw italiani abbracciano questa nuova filosofia. Un modo, ha spiegato l'ad, per andare incontro alle richieste della clientela, per portarla nel mondo Bmw e condividerne i valori.

E tra i valori, su tutti, quello della solidarietà in cui da anni Bmw è impegnata col progetto SpecialMente. Un solo nome per raccogliere mille iniziative, elencate mentre sul maxischermo apparivano le immagini di Alex Zanardi. L'indimenticabile pilota è stato per anni alfiere dell'inclusività sotto la bandiera Bmw.

E come ogni anno, il primo pensiero va a lui. Dalla boccia paralimpica al rugby in sedia a rotelle, dalle esperienze nelle carceri milanesi e in quella romana di Rebibbia ai 'Diversamente Disabili' che tornano in moto o imparano a farlo; e poi la Scuola di sostenibilità di Mario Cucinella e il progetto Tortellante... E non mancano poi escursioni nella cultura, nel sociale, nel quotidiano.

Una serata particolare, senza numeri, cifre e fatturato: per quelli si attende l'inizio del 2025, quando saranno ufficiali.

E, assicura Di Silvestre, 'sorprendenti'



Riproduzione riservata © Copyright ANSA