Stellantis, a Pomigliano nel 2028 piattaforma Stla Small. Urso, nuovo tavolo automotive a fine gennaio

A Pomigliano, dal 2028, sarà installata da Stellantis la nuova piattaforma (Stla-Small), sulla quale è prevista la produzione di 2 nuovi modelli compatti. Nello stabilimento campano verrà rafforzato il presidio per la produzione delle vetture mass market con l'estensione della produzione della Panda (detta anche Pandina) fino al 2030, seguita dall'introduzione della nuova generazione dello stesso modello. E' una delle principali novità del piano illustrato da Jean-Philippe Imparato, capo Europa di Stellantis.

A Melfi, dove è stata installata la piattaforma Stla-Medium, Stellantis - ha aggiunto Imparato - produrrà dal 2025 la nuova Jeep Compass, sia elettrica sia ibrida, la nuova Lancia Gamma, la nuova Ds e la nuova DS7. Tutti i nuovi modelli saranno anche ibridi, non solo elettrici, triplicando i volumi prodotti. Per quanto riguarda Cassino, Imparato ha affermato che verrà introdotta la piattaforma Stla-Large (oltre allo sviluppo in anteprima mondiale delle architetture elettroniche Stla-Brain e Stla-Smart Cockpit), su cui saranno prodotti tre nuovi modelli. Dal 2025, infatti, sarà prodotta la nuova Alfa Romeo Stelvio, dal 2026 la nuova Alfa Romeo Giulia, e - a seguire - una nuova vettura top di gamma. È in valutazione la produzione di Alfa Romeo Stelvio e Giulia nelle versioni ibride, oltre che elettriche. Ad Atessa Stellantis, oltre all'introduzione del CustomFit, il programma di conversione e personalizzazione e, da fine 2024, della produzione di veicoli elettrici - avvierà dal 2027 la produzione di una nuova versione di Large Van. A Mirafiori - ha aggiunto Imparato - saranno prodotte la 500 ibrida e la nuova generazione della 500 BeV elettrica, in aggiunta alla prosecuzione dell'attività dei cambi eDCT. Torino sarà, dal primo gennaio 2025, la sede della Regione Europa di Stellantis e il quartier generale della divisione Veicoli Commerciali del gruppo. Sarà inoltre la sede di SUSTAINera, centro di sperimentazione e di riciclo del gruppo e consoliderà il Battery Technology Center, attuale sede dell'unico centro al mondo del Gruppo per i test e lo sviluppo delle batterie. Stellantis ha ribadito il suo impegno nel sostegno finanziario della joint venture Acc e che comunicherà il suo piano nel 2025 e che resta aperta a studiare la realizzazione della Gigafactory in base all'evoluzione delle tecnologie e in considerazione del mercato e della competitività dei fattori abilitanti del sistema Paese.

"Modena - ha aggiunto Imparato - diverrà il polo dell'alta gamma, orgoglio del Made in Italy, coinvolgendo in tale missione l'ecosistema produttivo della Motor Valley al fine di sviluppare il progetto insieme a tutti gli attori della filiera, dal design alla pre-industrializzazione, con i migliori componenti nazionali in termini di innovazione e circolarità". Per Imparato il Piano Italia pone il nostro Paese al centro delle strategie di Stellantis: ogni stabilimento ha un piano di modelli che arrivano al 2032. Sono confermati gli investimenti che Stellantis effettuerà in Italia: per il 2025 sono previsti circa 2 miliardi di euro per gli stabilimenti e 6 miliardi di euro nello stesso periodo in acquisti da fornitori operanti in Italia. Stellantis - ha ricordato - è il gruppo che ha investito di più in Italia: 10 miliardi nel 2021-2025 che salgono a 40 se si considerano gli acquisti da fornitori italiani. Stellantis porterà avanti il piano industriale in Italia con risorse proprie, senza qualsiasi forma di incentivo pubblico alla produzione". Stellantis prevede per il prossimo anno 6 miliardi di euro in acquisti da fornitori operanti in Italia.

"Per produrre un milione di vetture ci vogliono tre condizioni: prodotto, motori, mercati. Oggi ho la risposta sul prodotto e motori. Abbiamo pianificato una copertura del mercato europeo dell'80%, devo sviluppare il piano e poi vedere se il mercato risponde. Non voglio fare promesse non mantenute" "Il primo passo - ha aggiunto - è essere concreti sul prodotto e sui motori che metto e poi vediamo se il mercato risponde. E' un piano di sviluppo non difensivo - ha concluso - vogliamo partire all'attacco". "Ci sarà una fusione con Renault? No".

Urso, riconvocherò tavolo automotive a fine gennaio

"Nel tavolo automotive che convocherò per fine gennaio illustrerò gli strumenti con cui impiegheremo" le risorse stanziate per il 2025 per il settore. Lo ha spiegato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando in conferenza stampa al termine del tavolo Stellantis.

"Presenteremo strumenti che siano già attivabili dall'inizio del prossimo anno" ha spiegato. Nel 2025 i finanziamenti totali previsti saranno di 1,1 miliardi, su un totale di 1,6 miliardi destinati alla riqualificazione della filiera nel triennio 2025-2027.

Mimit-Stellantis, dialogo costante con regolare cadenza

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy e Stellantis "terranno aperto un dialogo costante con regolare cadenza sugli effetti e sugli impatti delle iniziative in esso definite di cui si darà conto al Tavolo sul settore automotive". Lo affermano, in una nota congiunta, il Mimit e Stellantis.

Nella nota si sottolinea che il Piano Italia prevede l'aumento dei modelli in produzione e la tutela dell'occupazione in linea con gli investimenti in tutti gli stabilimenti del gruppo. Stellantis parteciperà all'Acea, l'associazione dei costruttori europei, contribuire a dar vita, assieme alle istituzioni nazionali ed europee, a un vero piano automotive in linea con quanto tracciato dal "non paper" del governo italiano.

Anfia, soddisfatti per impegni azienda, risorse fondo auto poche

"Dopo un anno di intenso lavoro e mesi di dialogo a volte anche duro e diretto, ma sempre costruttivo, concludiamo i lavori del Tavolo Stellantis soddisfatti per gli impegni presi dall'azienda sulle produzioni nei diversi stabilimenti nazionali". E' il commento del presidente dell'Anfia, Roberto Vavassori. "La previsione di portare a Pomigliano una nuova piattaforma small oltre alla nuova Pandina o anche di produrre modelli ibridi a Melfi e a Cassino - osserva - sono novità importanti, che offrono alla filiera italiana delle opportunità sia in termini di volumi più significativi rispetto agli ultimi anni, che in termini di pluralità tecnologica. Apprezziamo fortemente la dichiarazione di voler rinvigorire e migliorare i rapporti con i fornitori italiani, suffragata anche dalla nomina di una referente per l'Italia che avrà il compito di dialogare in modo costruttivo e trasparente con Anfia, così da valorizzare la filiera e gestire in modo responsabile eventuali specifiche criticità. La difesa dell'automotive europeo è la strada maestra sulla quale proseguire nei prossimi mesi e, anche avendo ascoltato tutti i presidenti di Regione presenti al tavolo, in rappresentanza di diverse parti politiche, l'auspicio è che si possa contare sulla coesione nazionale.

In merito alle risorse del Fondo Automotive, l'Anfia ritiene che siano "ancora insufficienti e che le misure in materia di energia e ricerca debbano dare benefici diretti alle imprese, essendo gli strumenti attuali troppo complessi per le nostre aziende e rischiando, così, di sprecare tempo e risorse preziose".

Stellantis: Urso, piano Italia dà riscontro a nostre istanze

Il piano Italia di Stellantis, che l'azienda si appresta a illustrare, "dà riscontro alle nostre istanze": è quanto ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, durante il tavolo Stellantis in corso al Mimit.

"Recependo le indicazioni emerse in questi mesi dal tavolo e dal Parlamento - ha sottolineato Urso -, ci siamo assunti la responsabilità di rappresentare a Stellantis le istanze del sistema Italia, in un confronto serrato, continuo, nel merito. Un piano industriale sostenibile e chiaro che ponga l'Italia al centro della politica di sviluppo di Stellantis e che impegni l'azienda ad assumersi la responsabilità sociale di governare, con noi tutti, la transizione tecnologica e industriale, che è la vera sfida per la nostra Europa". Un piano - ha detto ancora - che "ponga al centro della strategia di Stellantis la produzione e l'occupazione in Italia, con il mantenimento di tutti gli stabilimenti, investimenti significativi in ricerca e sviluppo, in nuovi modelli e piattaforme produttive, con la valorizzazione del Made in Italy e la tutela del lavoro, la riqualificazione delle competenze e il ricambio generazionale. Un piano Italia che preveda già nel 2025 impegni chiari e specifici nel territorio, sugli investimenti produttivi e sullo sviluppo degli stabilimenti, sul rapporto collaborativo con l'indotto e con un piano acquisti per la componentistica nazionale, la valorizzazione dei centri di ingegneria, ricerca e design in Italia. E nel contempo un impegno comune in Europa per rivedere le regole sull'automotive, così come espresse nel nostro 'non paper'. Riteniamo - ha concluso - che il piano Italia che ora l'azienda illustrerà dia riscontro a queste indicazioni".

Urso, battaglia per sopravvivenza automotive è in Europa

"Oggi l'Italia può cambiare la politica industriale europea. Siamo in prima linea per superare le ideologie del green deal e realizzare finalmente un approccio pragmatico e realistico, capace di coniugare la sostenibilità ambientale con le esigenze produttive e sociali del nostro sistema industriale". È quanto ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al tavolo Stellantis al Mimit. "Dobbiamo essere tutti consapevoli che la grande battaglia per la sopravvivenza del sistema automotive, e quindi industriale, si svolge in questi mesi in Europa. Di fronte al collasso dell'industria auto del continente, serve un grande sforzo di sistema per tutelare la produzione e salvaguardare l'occupazione. Per questo il nostro 'non paper' che abbiamo presentato al consiglio competitività, ha subito raccolto un ampio consenso tra i Paesi dell'Unione, oltre al sostegno esplicito delle associazioni imprenditoriali di Italia, Germania e Francia, delle maggiori associazioni europee delle Pmi e dell'Acea (l'Associazione delle case automobilistiche europee). Anche il gruppo parlamentare del Ppe, maggioritario a Strasburgo, ha elaborato un documento in sintonia la linea italiana", ha concluso Urso.

Stellantis: Urso, dopo 2 anni di lavoro tavolo segna svolta

"Ora possiamo rimettere sulla giusta strada l'auto italiana ed europea, possiamo farlo da oggi in Italia, dobbiamo farlo insieme in Europa. È il momento delle decisioni, è il momento della responsabilità". È quanto ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, aprendo i lavori del tavolo Stellantis in corso al Mimit. Urso ha ringraziato tutti gli attori del tavolo che "dopo due anni di intenso lavoro comune ci permettono finalmente di segnare una svolta, in Italia e in Europa". "In queste settimane ho doverosamente sentito tutti gli attori presenti al tavolo - ha aggiunto -, dai presidenti delle Regioni ai segretari generali dei sindacati, dall'Anfia alle confederazioni di impresa. Il sistema Italia può agire insieme per il rilancio del settore automotive nella difficile fase di rinnovamento tecnologico e transizione industriale".

Urso, nel 2025 oltre un miliardo di euro per automotive

Il settore auto "è in una fase di profondi cambiamenti", per questo "il governo, in un contesto di bilancio difficile, ha compiuto uno sforzo significativo, mettendo a disposizione del comparto e della filiera oltre un miliardo di euro nel 2025 per supportare le imprese nella transizione in corso con gli strumenti di politica industriale". È quanto ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso aprendo il tavolo Stellantis.

