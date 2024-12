Non paper automotive Italia nel colloquio Urso-Tzitzikostas

Le proposte di revisione contenute nel non paper italiano relativo al settore automotive europeo sono state al centro del confronto telefonico odierno tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il commissario europeo per i Trasporti sostenibili e il Turismo, Apostolos Tzitzikostas.

Il non paper, promosso da Italia e Repubblica Ceca e presentato da Urso in occasione del Consiglio Competitività dello scorso 28 novembre, - si legge in una nota Mimit - ha già riscosso un'ampia convergenza da parte dei vari Paesi Ue: l'obiettivo è riesaminare le modalità che accompagneranno il settore automotive verso gli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2035, rendendoli sostenibili e realisticamente raggiungibili attraverso una tempestiva revisione del regolamento e avendo come bussola la competitività dell'industria europea.

Il commissario Tzitzikostas ha confermato a Urso la sua piena disponibilità a dialogare sul tema con i governi e con le parti industriali. Il Commissario e il Ministro si sono poi dati appuntamento per il prossimo 21 gennaio a Strasburgo, a margine della riunione plenaria del Parlamento europeo.

Il colloquio odierno con Tzitzikostas segue di pochi giorni l'incontro avuto da Urso sulla politica industriale europea con il vicepresidente esecutivo della Commissione UE per la Prosperità e la Strategia Industriale, Stéphane Séjourné.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA