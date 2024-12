Mercedes CLA sulle strade di montagna con Kimi Antonelli

Il 2025 sarà un anno importante per Mercedes: debutteranno la nuova CLA e, in F1, al volante della monoposto che è stata per diversi anni di Lewis Hamilton, l'italiano Kimi Antonelli.

In attesa che il nuovo modello della stella venga presentato in anteprima mondiale, è stato guidato dal giovane talento sulla cima innevata di una montagna delle Alpi europee. Nello specifico, il nuovo alfiere Mercedes in F1 è salito a bordo di una versione camuffata della nuova CLA contraddistinta dalla livrea rossa illuminata. La berlina teutonica, forte di un avanzato sistema di recupero dell'energia, alla fine del percorso ha generato abbastanza elettricità da alimentare le luci di un albero di Natale. Il tutto si è svolto su un percorso chiuso, con un pilota del calibro di Kimi al volante, ed un'auto capace di effettuare tutte le frenate con l'ausilio del recupero d'energia, in modo da offrire maggiore autonomia.

Un piccolo intervallo in vista dei futuri impegni del marchio e di Kimi Antonelli, che si ritroverà nel box a fianco uno dei piloti più veloci della nuova generazione, George Russell che, come lui, è cresciuto nel programma junior del team della stella.



