L'Eliseo conferma l'incontro di ieri con John Elkann

L'Eliseo ha confermato l'incontro di ieri fra Emmanuel Macron e il presidente di Stellantis, John Elkann.

Nell'incontro, spiegano fonti della presidenza francese, "Elkann ha confermato al capo dello Stato l'impegno del gruppo automobilistico in Francia, nella prospettiva di nuovi progetti nel Paese", oltre alla "messa in sicurezza del finanziamento e dello sviluppo di ACC, produttore di batterie, che ha annunciato l'ottenimento di un prestito per garantire lo sviluppo della sua gigafactory di Billy-Berclau".

Elkann, ha aggiunto l'Eliseo, ha anche "ricordato la sua decisione di riportare Stellantis nell'Acea (Associazione di costruttori europei)" e ha sottolineato "la volontà di continuare a sostenere le fabbriche in cui il gruppo è presente".

Macron "ha sottolineato con Elkann l'importanza di Stellantis per la Francia, in un contesto in cui la filiera automobilistica è di fronte ad importanti trasformazioni".



