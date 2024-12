Fa un incidente con una moto fatta in casa, multato a Bologna

Senza patente e a bordo di una moto da enduro fabbricata in casa, è scappato dal luogo dove aveva avuto un incidente, ma è stato rintracciato dalla Polizia Locale di San Lazzaro di Savena (Bologna), che gli ha inflitto una multa di 8mila euro. È quanto capitato a un ragazzo di 19 anni che nelle scorse settimane, mentre percorreva via Jussi al Farneto, si è scontrato contro un'auto guidata da una donna.

Il giovane aveva montato sulla moto un motore termico acquistato su internet. A causa dell'urto era stato sbalzato a terra riportando una ferita alla spalla. Poi se n'era andato salendo sull'auto di un passante. La conducente dell'automobile si è rivolta al comando di polizia locale e gli agenti hanno rintracciato il 19enne, controllando gli accessi ai pronto soccorso.

La moto è stato posta sotto sequestro, senza targa e sprovvista di assicurazione, mentre il padre del giovane, un 62enne residente a San Lazzaro (risultato poi essere il reale proprietario del mezzo), è stato sanzionato per incauto affidamento del motociclo al figlio.



