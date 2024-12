Bentley Home amplia la propria presenza in Arabia Saudita

Bentley, storica casa automobilistica britannica, continua la sua espansione globale della collezione Bentley Home, aprendo due nuovi store in Arabia Saudita, uno a Riyadh e l'altro a Jeddah.

I nuovi punti vendita seguono l'inaugurazione di quello di Dubai e testimoniano l'impegno del marchio nel portare il suo lusso, la sua artigianalità e il suo design in nuovi mercati.

Ricordiamo che la collezione Bentley Home offre un'interpretazione del design che attinge all'anima del marchio automobilistico e prosegue il suo viaggio alla scoperta dell'autenticità di forma e materia. Infatti, la casa di Crewe estende il proprio ethos al mondo dell'arredamento di lusso, dell'architettura e delle esperienze esclusive, offrendo il massimo della personalizzazione e dell'espressione di sé, riservato alla clientela più esigente del mondo proprio come fa con le automobili.

Situati in posizioni strategiche all'interno di Dar Al Arkan Interiors, la principale destinazione di arredamento di lusso in Arabia Saudita, il negozio di Riyadh si trova sulla Tahliya Street, mentre quello di Jeddah è ubicato nel quartiere di lusso di Ash Shati, sulla King Abdul Aziz Road.

Con l'apertura dei negozi di Riyadh e Jeddah, Bentley Home arriva a un totale di cinque punti vendita nel mondo, insieme a quelli di Milano, Dubai e New York, consolidando la sua posizione nel settore dell'arredamento di lusso.



