Automotive: Meloni, stop multe ad aziende costruttrici

Nel settore dell'automotive, "chiediamo la sospensione delle multe per le aziende costruttrici perché stanno già portando alla chiusura di molti stabilimenti e, nel medio periodo, ci poniamo l'obiettivo di riaprire il capitolo della neutralità tecnologica rendendo utilizzabili le tecnologie per ridurre le sostanze inquinanti".

Lo afferma la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo, anticipando la proposta che sarà sottoscritta anche dall'Italia.

Sulla crisi dell'automotive, Meloni ha chiarito che "il quadro che abbiamo davanti oggi è un quadro tutt'altro che positivo" spiegando che le cause "sono diverse" e citando tra queste, "certamente l'aver imposto un modello di decarbonizzazione basato unicamente sull'elettrico che, se fosse confermato, rischierebbe di portare al collasso l'intera industria automobilistica europea. Per questo motivo, come Italia insieme alla Repubblica Ceca e con il sostegno di altri partner europei, ci siamo fatti promotori di un'importante iniziativa finalizzata a proporre una strategia alternativa. Lo scopo di questa nostra iniziativa, contenuta nel 'Non paper per una nuova politica europea per l'automotive' promosso dal ministro Urso è di fornire idee e spunti per per agire con urgenza a livello europeo e scongiurare conseguenze irreversibili".

Infine ha citato "le aperture che stanno emergendo in questi giorni dalle parole del commissario europeo all'Industria, nonché di importanti gruppi politici al Parlamento europeo" e ha concluso: "Ci auguriamo di poter fare ulteriori e significativi passi avanti per correggere una traiettoria sbagliata che sta causando fortissime difficoltà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA