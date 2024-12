AsConAuto International, nuove prospettive per il service

AsConAuto, l'Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli, intraprende una nuova avventura internazionale con il progetto "AsConAuto International", segnando l'inizio di un percorso di internazionalizzazione partito dall'ingresso nell'Icdp (International Car Distribution Programme). "Quattro consiglieri AsConAuto accompagneranno concessionari e autoriparatori che lo desiderano a eventi automotive internazionali per vedere cosa succede fuori dai confini italiani, conoscere altri modelli di business da mutuare o migliorare," afferma il presidente Roberto Scarabel. "Questo progetto è la naturale evoluzione del nostro ingresso in Icdp e rappresenta uno step fondamentale per continuare a essere un punto di riferimento per chi opera con passione ed entusiasmo nell'automotive." L'iniziativa punta sulle competenze attraverso l'organizzazione di una delegazione italiana che parteciperà agli eventi automotive più significativi a livello internazionale, iniziando dal Nada Show di New Orleans, in programma dal 23 al 26 gennaio 2025, uno dei più importanti eventi a livello mondiale per i concessionari e gli operatori del settore automotive, dove si discutono le ultime innovazioni, tecnologie e tendenze del mercato.

Sarà l'occasione per ascoltare, apprendere e connettersi con il panorama mondiale dell'automotive, cercando di portare in Italia le best practices e le nuove tendenze del settore. Il progetto AsConAuto International rappresenta una opportunità di crescita per tutti coloro che desiderano ampliare le loro conoscenze e confrontarsi con le 'best practices' del settore a livello mondiale. Una possibilità per guardare oltre i confini nazionali e raccogliere stimoli per affrontare le sfide future con maggiore consapevolezza e competenza.

La partecipazione agli eventi internazionali consentirà di entrare in contatto con altri modelli di business e di esplorare le dinamiche del service e della distribuzione dei ricambi originali in diversi mercati, aprendo nuovi orizzonti per tutti i membri della rete AsConAuto.



