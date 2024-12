Alpine apre un nuovo experience center a Le Mans

Alpine - Le Mans apre un nuovo experience center, la Piste Bleue, ed entra come protagonista nella città della 24 Ore di Le Mans. Gli appassionati avranno l'occasione di provare la nuova A290 100% elettrica, e l'intera gamma A110, equipaggiate con coperture specifiche Michelin, sul Circuito Bugatti. Con questa struttura sarà possibile effettuare sessioni di guida con la supervisione di istruttori qualificati, prendere parte a workshop tecnici e rivivere mediante visite guidate immersive la storia della 24 Ore di Le Mans, la maratona automobilistica più famosa al mondo.

Situato ai margini del Circuito Bugatti, a Chemin aux Bœufs, nei pressi dell'ingresso sud del Circuito della 24 Ore di Le Mans, La Piste Bleue Alpine - Le Mans si trova in un edificio di 450 m² progettato per rispecchiare i valori del marchio, quindi utilizzando il metallo, per stabilire un collegamento con la carrozzeria ed il telaio in alluminio dell'A110, ed il colore blu per l'esterno, a richiamare la prima Berlinetta A110 del brand. Nella parte interna spiccano le tre tribune di 10 sedili sportivi di Alpine A110 S e lo schermo gigante collegato ad un impianto audio premium, che offrono esperienze immersive. "La Piste Bleue Alpine - Le Mans - rivela Antonino Labate, direttore vendite, marketing e customer experience di Alpine - è un posto dedicato agli appassionati di auto, ma anche ai curiosi; si possono scoprite nuove sensazioni e vivere una full immersion nel mondo Alpine, sarà un ponte tra il passato e il futuro di Alpine".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA