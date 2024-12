Vw: Ig Metall, sicurezza per dipendenti entro Natale o escalation

"Facciamo appello alla responsabilità della dirigenza di Vw, affinché entri in un processo di negoziato che escluda la chiusura delle fabbriche, i licenziamenti di massa e gli attacchi alla buste paga. Il nostro obiettivo è ottenere sicurezza per i dipendenti e per le famiglie entro Natale. Se l'impresa non percorrerà questa strada, il piano di escalation di Ig Metall sarà implementato".

Lo ha detto il leader del sindacato tedesco Ig Metall in Bassa Sassonia, Thorsten Groeger, prima dell'inizio del quinto round di trattative nella vertenza Volkswagen, che oggi si terranno ad Hannover. Secondo il sindacalista, "l'azienda finora non si è mossa per niente".

"C'è grande delusione nel consiglio di fabbrica a causa dell'assenza di segnali da parte del cda sul fatto che si possa arrivare ad ottenere un orizzonte di sicurezza entro Natale sui posti di lavoro e che si arriverà al passaggio dell'anno in questo clima di incertezza". Lo ha detto la presidente del consiglio di fabbrica di Volkswagen Daniela Cavallo ad Hannover, prima del quinto round di trattative nella vertenza sui tagli.

Anche la combattiva leader dalle origini italiane ha ribadito che il consiglio di fabbrica è assolutamente contrario alla chiusura degli impianti, ai licenziamenti di massa e agli attacchi alle buste paga.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA