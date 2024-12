Un milione di pacchi batterie prodotti da Škoda

Un milione. È il numero di pacchi batterie prodotti presso lo stabilimento Škoda di Mladá Boleslav, dove presto vedrà l'avvio un secondo impianto, anche questo dedicato alla produzione di batterie di trazione ad alta tensione. Dal 2019 l'impianto ceco si dedica alla produzione di batterie per i modelli 100% elettrici del gruppo Volkswagen basati sulla piattaforma MEB, tra cui Škoda Enyaq ed Elroq. Nel 2023 la produzione ha visto l'aggiunta di una seconda linea di assemblaggio, aumentando la capacità giornaliera a 1.500 unità. Sono in atto anche aggiornamenti nei processi organizzativi, ora digitalizzati, e nella formazione del personale. Attualmente, sono 28.000 i dipendenti al lavoro presso lo stabilimento, di cui 90 impegnati per ciascun turno di lavoro nell'area produttiva di circa 10.500 m². Inoltre, anche strumenti tecnologici vengono impiegati per svolgere alcune mansioni; infatti, sono presenti 82 robot automatizzati per la gestione di componenti particolarmente pesanti.

"Il raggiungimento del traguardo di un milione di sistemi di batterie realizzati da Škoda Auto per i veicoli del Gruppo Volkswagen testimonia la dedizione del nostro team e la stratta collaborazione tra i diversi brand" ha dichiarato Andreas Dick, membro del board Skoda Auto per produzione e logistica, proseguendo:"Questo risultato evidenzia anche il nostro impegno per la mobilità sostenibile e il nostro contributo nel guidare la trasformazione del settore verso un futuro più verde. Con determinazione, stiamo ora compiendo i prossimi passi: la costruzione di un ulteriore impianto di batterie a Mladá Boleslav è già in corso".

Le batterie qui prodotte hanno un peso di 490 kg (quelle con capacità da 82 kWh) e presentano un design modulare consentendo la produzione di un'ampia gamma di formati: da 8 a 13 moduli, con 13-26 celle. Ogni 60 secondi una batteria lascia la linea di produzione. Lo stabilimento Skoda in Repubblica Ceca vanta anche un altro primato: 125 anni dalla produzione del primo motore a scoppio raggiungendo il traguardo di 15 milioni. Un input importante alla produzione di motori è arrivato nel 1991, anno di ingresso del marchio nel Gruppo Volkswagen, quando è iniziata una sinergia crescente con gli altri brand del gruppo, diventando punto di riferimento nello sviluppo e nella produzione su larga scala.

