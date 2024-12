Torino, da metà gennaio nuove telecamere in corsie di bus e tram

A metà gennaio entreranno in funzione le prime delle 25 nuove telecamere per il controllo delle corsie riservate a Torino. A illustrare le tempistiche l'assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta, in risposta a un'interpellanza del vice capogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao.

"Le prime telecamere che si attiveranno saranno quelle delle corsie preferenziali di corso Vittorio, 3 impianti, la cui accensione è prevista a metà gennaio 2025 - ha spiegato -, con un periodo di pre-esercizio di 7 giorni, con la presenza a titolo informativo della polizia municipale, anche se la norma non lo prevede, per permettere la massima comunicazione alla cittadinanza".

L'assessora ha poi precisato che le telecamere sulle corsie riservate "sono state posizionate generalmente in prossimità delle intersezioni semaforizzate, a circa 50 metri dalla linea d'arresto semaforica, per scoraggiare il transito illegittimo sulle corsie nei punti di maggiore interferenza con il trasporto pubblico".

Per il consigliere Firrao si tratta di "una nuova stangata per i torinesi. Con le nuove telecamere sono previsti 7 milioni di euro in più per introiti da multe, e il posizionamento delle stesse non all'inizio della corsia le trasforma da preventive a varchi trappola".



