F1: le monoposto 2026 saranno più agili e leggere

La F1 cambierà regolamento tecnico nel 2026 e, attraverso un comunicato ufficiale, la FIA ha diffuso informazioni su come evolveranno le monoposto della massima formula, ed immagini che ne anticipano l'aspetto. L'idea è quella di avere delle gare sempre più avvincenti, e vetture più agili e maneggevoli, con il passo scende da un massimo di 3600 mm a 3400 mm, una larghezza ridotta da 2000 mm a 1900 mm ed una massa inferiore di 30 kg rispetto alle monoposto attuali.

Rimangono uguali le dimensioni delle ruote da 18 pollici introdotte nel 2022 anche se la larghezza degli pneumatici verrà ridotta di 25 mm all'anteriore e di 30 mm al posteriore, il che andrà a generare una minima perdita di aderenza.

Le power unit saranno più efficienti visto che verranno alimentate con carburante sostenibile al 100%, e vedranno il comparto termico scendere di potenza, dai 550-560 kW attuali a 400 kW, mentre la componente elettrica avrà un aumento di potenza di quasi 300%. Inoltre, l'aerodinamica attiva offrirà maggiori opportunità di sorpasso tramite la nuova modalità di override manuale, che garantisce una maggiore distribuzione di potenza elettrica all'auto che segue. La deportanza è stata ridotta del 30% e la resistenza del 55%. Con un alettone posteriore attivo a 3 elementi ed un'ala anteriore più stretta di 100 mm dotata di un flap attivo a 2 elementi sarà più facile stare in scia.

A tutto questo si aggiunge la presenza di un estrattore ridotto che andrà a ridurre l'effetto suolo per evitare la dipendenza da assetti esageratamente bassi. Miglioramenti in arrivo anche sul fronte della sicurezza, con una zona d'impatto frontale anteriore delle monoposto che potrà resistere anche ad un impatto successivo, e protezione incrementata negli impatti laterali.

