Brembo supera 700 titoli mondiali nelle competizioni motorsport

Brembo celebra un 2024 ricco di successi con 69 titoli mondiali ottenuti nelle differenti competizioni mondiali motorsport a due e a quattro ruote. Il gruppo supera così il traguardo dei 700 titoli mondiali ottenuti in quasi 50 anni di presenza nel racing.

In particolare, in Formula 1, Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) ha conquistato il suo quarto campionato mondiale consecutivo, utilizzando pinze e dischi Brembo. Per quanto riguarda gli altri campionati, c'è il successo di Jorge Martin (Prima Pramac Racing) in MotoGp con l'intero impianto frenante Brembo e le ruote Marchesini e il mondiale WorldSbk in cui è tornato al trionfo Toprak RazgatlÕoğlu (Rokit Bmw Motorrad WorldSbk Team). Senza dimenticare le vittorie di Ai Ogura (Mt Helmets Msi) in Moto2 a quella di David Alonso (Cfmoto Gaviota Aspar Team) in Moto3.

In qualità di solution provider, Brembo si avvale della sua pluriennale esperienza nelle competizioni motoristiche per sviluppare soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili.

Grazie a un costante processo di ricerca e sviluppo, Brembo è in grado di offrire ai maggiori produttori di auto e moto prodotti all'avanguardia, garantendo le massime prestazioni e sicurezza.





