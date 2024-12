Bmw, una rara M3 è in vendita all'asta

Una rara Bmw M3 del 2006 è in vendita su bringatrailer.com, si tratta di una coupé prodotta per il mercato canadese ed importata negli Stati Uniti nel 2017, che ha all'attivo appena 12.000 miglia, poco più di 19.000 km. L'auto nei suoi anni di vita ha subito la ricostruzione del sistema di fasatura variabile e presenta il Competition Package.

Sotto il cofano nasconde il 6 cilindri in linea 3.2 aspirato da 343 CV, accoppiato alla trasmissione manuale 6 marce, che si avvale del differenziale posteriore autobloccante per scaricare la potenza attraverso il retrotreno.

L'esemplare in vendita all'asta si trova attualmente a New York, e presenta una livrea Carbon Black Metallic con interni in pelle nappa nera. Nella sua dotazione sono inclusi anche i cerchi da 19 pollici, il tetto apribile elettrico, i fari allo xeno, i sedili sportivi anteriori riscaldati e regolabili elettricamente, il navigatore, e l'impianto audio Harman Kardon, oltre al climatizzatore automatico. Contraddistinta dalla sigla di progetto E46, questa M3 è una delle più apprezzate dagli appassionati della casa dell'elica, l'ultima con il motore a 6 cilindri aspirato, visto che la successiva adottò un propulsore V8, prima che il 6 cilindri tornasse ad equipaggiare la vettura tedesca più avanti, ma in abbinamento al turbocompressore.





