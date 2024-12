Vasco contro Salvini, 'arrestati per una canna'. Il ministro: 'Si confronti con i parenti dei morti'

"Il ministro Matteo Salvini ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni. Questo il ministro Salvini ha deciso per il vostro bene di fare". Lo dice, in un reel pubblicato sui social, il cantante Vasco Rossi, commentando le regole del nuovo codice della strada.

"Da oggi - scrive Vasco - anche se siete alla guida lucidi ..

lucidi sì o lucidi no. Arresto e sospensione della patente per tre anni. Per il vostro bene. Fuori dappertutto il nuovo codice della strada. Invece di guidare - il commento finale - si potrebbe prendere i treni...".

Codice strada, Salvini: 'Vasco? Si confronti con i parenti delle vittime'

Non tarda la risposta di Salvini: Vasco Rossi "lo adoro come cantante. Tutti i tipi di droga fanno male. Vorrei che non si confrontasse con me, ma con i parenti di qualcuno che è morto coinvolto in un incidente stradale che ha visto come protagonista qualcuno che guidava sotto effetto di stupefacenti". "Non c'è da ridere quando si parla di alcol e droga - ha aggiunto -. Spero di andare a tanti altri concerti di Vasco, però è un Codice della strada che ha come unico obiettivo quello di salvare vite". "Ho visto che Vasco Rossi ha polemizzato. Io ho visto molti suoi concerti, mi piace molto come cantante. Lui è contrariato perché dice che se uno usa alcune droghe e poi si mette al volante rischia qualcosa.

Ebbene, io invito Vasco Rossi non a confrontarsi con la politica o con me, ma a farsi due chiacchiere con i troppi genitori che hanno perso troppi figli per colpa di chi si è messo alla guida avendo utilizzando delle droghe. Non si scherza, non si ride e non si fa polemica quando c'è in ballo vita dei nostri figli".

Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in videocollegamento ad Atreju da Milano, tornando a riferirsi - dopo averlo fatto a margine del Congresso della Lega Lombarda - alle considerazioni del cantante sulle norme del nuovo codice della strada.

"Questo governo ha le idee chiare - ha continuato il ministro dei Trasporti -: siamo liberali, libertari, ognuno nella vita fa quello che vuole ma ogni tipo di droga è morte. E lo Stato spacciatore con il nostro governo non farà strada".

Il post di Vasco Rossi

