Salvini, prime multe salate per parcheggi sul posto disabili

"Ieri è stato il primo giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, e sono arrivate le prime multe salate in diverse città italiane per chi ha occupato abusivamente posti riservati ai disabili. Sono orgoglioso di aver aumentato le multe per questo atteggiamento incivile". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in videocollegamento ad Atreju da Milano, dove è impegnato per il congresso regionale lombardo del suo partito.





