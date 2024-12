Urso, da tavolo del 17 nuovo inizio per Stellantis in Italia

"Credo che il 17 dicembre", al tavolo sulla crisi del settore auto, "possa manifestarsi con chiarezza un nuovo inizio per quanto riguarda gli stabilimenti di Stellantis nel nostro Paese con un rapporto pienamente collaborativo per gestire con noi, e con l'associazione che li rappresenta, anche la transizione della componentistica italiana, la sua diversificazione in altri settori produttivi".

Il ministro Adolfo Urso lo sottolinea a margine di un dibattito sulla crisi dell'industria dell'auto e della filiera dell'automotive.

"Io penso che questo si possa manifestare in modo chiaro nel tavolo del 17 consentendo a tutti gli attori di portare il loro contributo per riaffermare quello che è un orgoglio del paese, cioè l'auto italiana e la filiera dell'automotive italiana", sottolinea il ministro delle Imprese e del made in Italy. Poi avverte: "Ma il lavoro principale va fatto in Europa, perché il problema è in Europa, come dimostra il fatto che siano vicini al collasso industriale tutte le case automobilistiche europee le quali hanno annunciato, e continuano ad annunciare, come se fosse un bollettino di guerra, la chiusura di interi stabilimenti, il licenziamento di decine di migliaia di lavoratori, con un impatto devastante anche sulle aziende della componentistica, che annunciano anch'esse la chiusura di interi stabilimenti e il taglio occupazionale." "Il problema è in Europa e va risolto in Europa e per questo per primi ci siamo mossi, con piena consapevolezza e responsabilità, presentando al Consiglio competitività un non paper insieme ad altri sei Paesi europei che ha avuto l'adesione di altri otto paesi europe, quindi una maggioranza larga che chiede con noi la revisione delle regole green deal per raggiungere davvero in modo competitivo e sostenibile L'obiettivo del 2035 è la piena decarbonizzazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA