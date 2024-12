Stellantis, speriamo buone notizie al tavolo il 17

"Speriamo che il 17", al tavolo con il governo sul settore auto, "si possano dare delle buone notizie. In un anno e mezzo di lavoro con il Mimit abbiamo aggiustato il tiro". Lo afferma il responsabile delle risorse umane e delle relazioni industriali di Stellantis, Giuseppe Manca ad Atreju.

"Evito di spoilerare alcune novità che ci saranno, parto da quanto riferito recentemente dal ministro Urso" sottolinenado gli impegni previsti per gli stabilimenti italiani. "Abbiamo dato missioni produttive a tutti gli stabilimenti". "Cosa potremmo aggiungere? Speriamo di non togliere, vediamo" dovremo necessariamente monitorare il mercato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA