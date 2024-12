Orsini, Elkann dimostri che Stellantis vuole bene al Paese

"Credo che l'uscita di Tavares possa, sia a Stellantis che ad Elkann, dare loro la possibilità di dimostrare che vuole bene al Paese. Perchè dobbiamo mantenere l'occupazione", sottolinea il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, aprendo ad Atreju un dibattito sulla crisi del settore auto. "Dobbiamo mantenere l'occupazione del Paese, è quello che noi vogliamo fare. Sicuramente ci batteremo per questo", dice dopo aver sottolineato: "Con il green deal rischiamo 270.000 posti di lavoro in Europa, in Italia abbiamo a rischio 70.000 posti di lavoro nella filiera dell'automobile, un'eccellenza riconosciuta da tutto il mondo".



