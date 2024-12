Assosharing, norme del codice strada su monopattini inapplicabili

"Entra ufficialmente oggi in vigore il nuovo Codice della strada, ma in tema di monopattini elettrici vige l'incertezza più assoluta". Lo affermano i consumatori di Consumerismo No Profit, gli operatori dello sharing riuniti in Assosharing, i produttori e distributori quali Platum e Attiva, i rivenditori, che hanno dato vita all'Alleanza per la mobilità sostenibile attraverso la quale chiedono un intervento urgente del Governo per sanare alcune gravi criticità del nuovo Codice.

"In tema di monopattini elettrici il Codice della Strada, con i nuovi divieti di circolazione e obblighi di casco, targa e copertura assicurativa per gli utilizzatori, presenta alcuni aspetti significativamente problematici che rischiano di condannare a morte in Italia una parte rilevante della micro-mobilità, modalità di trasporto che svolge un ruolo chiave nel decongestionamento del traffico e nella riduzione di CO2 e polveri sottili" si legge nella nota.



Salvini, per la gestione di flotte monopattini ci si organizza

"Ci si organizza. A Parigi li hanno messi fuori legge. Altre amministrazioni di sinistra li hanno vietati. L'anno scorso ci sono stati 300 incidenti e 18 morti". Con queste parole il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha respinto al mittente le perplessità relative al nuovo codice della strada per la parte che ha modificato gli obblighi per l'uso dei monopattini. Obblghi che renderebbero complessa la gestione delle flotte a noleggio. Servono "casco, targa e assicurazione" e "si gira solo in città, e non in due contromano sul marciapiede, abbandonandolo ovunque" ha aggiunto. Parlando in generale delle nuove norme del codice della strada in vigore da oggi, Salvini, a chi ha chiesto se non si tratti di misure troppo rigide, ha risposto snocciolando alcune cifre. "Con più di tremila morti all'anno sulle strade bisogna essere seri e rigorosi. Sicuramente abbiamo aumentato le multe. Chi occupa i posti per i disabili è un disgraziato e deve pagare. E il telefonino è la prima causa di incidenti" ha spiegato. "Il mio dovere è salvare vite" ha ribadito, aggiungendo di sperare che, con il passare delle settimane, le nuove norme si trasformino in "buone abitudini, come quando si impose la cintura obbligatoria e il casco, qualcuno si lamentava, ma ora lo si dà per scontato".

