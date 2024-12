Trump vuol eliminare requisito guida automatica sgradito a Tesla

Il team di transizione di Trump vuole che la nuova amministrazione elimini un requisito di segnalazione degli incidenti automobilistici osteggiato dalla Tesla di Elon Musk, una mossa che potrebbe paralizzare la capacità del governo di indagare e regolamentare la sicurezza dei veicoli con sistemi di guida automatizzata. Lo riporta in esclusiva la Reuters sul proprio sito, dopo aver visionato un documento in merito. Musk, la persona più ricca del mondo, ha speso più di 250 milioni di dollari per aiutare Trump a farsi eleggere presidente a novembre. L'eliminazione della disposizione di divulgazione degli incidenti avvantaggerebbe in particolar modo Tesla, che ha segnalato la maggior parte degli incidenti, più di 1.500, agli enti di regolamentazione della sicurezza federali nell'ambito del programma. Tesla è stata presa di mira nelle indagini della National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa), tra cui tre derivanti dai dati. Un'analisi Reuters mostra che Tesla ha rappresentato 40 dei 45 incidenti mortali segnalati alla Nhtsa fino al 15 ottobre.





