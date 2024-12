Test al freddo per il prototipo del SUV Mercedes-AMG

Con l'arrivo della stagione invernale iniziano i test in condizioni estreme dei prototipi.

Mercedes-AMG ha scelto la Svezia per le prime prove del SUV elettrico ad alte prestazioni, il secondo veicolo (dopo la coupé quattro porte) a essere costruito sulla nuova architettura nativa per automobili a batteria ad alte prestazioni, la AMG.EA (AMG Electric Architecture).

I test in condizioni di estremo freddo sono una tappa importante nel processo di sviluppo poiché comprendono prove in strutture specializzate e su strade pubbliche.

Pertanto, dopo la tappa in Svezia, è già previsto che il prototipo dovrà affrontare anche i rigorosi test vicino al Circolo Polare Artico, dove le temperature sono ben sotto lo zero.

Per la prima volta nei suoi 57 anni di storia, Mercedes-AMG sta sviluppando un SUV interamente in casa: il fuoristrada, 'Born in Affalterbach', che vuole incarnare non solo le qualità tecniche di un veicolo elettrico ma anche le performance tipiche dei modelli AMG.

L'arrivo sul mercato del SUV Mercedes-AMG è previsto per il 2026 e sarà anticipato nel 2025 dalla berlina coupé elettrica ad alte prestazioni (attualmente ancora in fase di collaudo) che porterà al debutto la piattaforma EMG.EA.

