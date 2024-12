Federcarrozzieri, con nuovo codice novità su assicurazioni

Col nuovo Codice della strada da domani 14 dicembre entrano in vigore importanti novità che non riguardano solo infrazioni e multe stradali, ma anche campagne di richiamo per le autovetture e coperture assicurative.

Lo ricorda Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane.

In particolare il nuovo Codice istituisce l'art. 80 bis che, in tema di campagne di richiamo su autovetture difettose, introduce nuovi obblighi per i costruttori volti a migliorare trasparenza ed efficacia di tali campagne, prevedendo sanzioni fino a 60 mila euro per chi non si adegua alle disposizioni. In particolare i costruttori dei veicoli, "garantiscono l'immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione alla totalità dei veicoli di categoria M, N e O che hanno immesso sul mercato o hanno immatricolato, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone. Le misure correttive devono garantire che il veicolo non presenti più tale rischio; i costruttori devono altresì svolgere una puntuale e diligente attività di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati". Inoltre - ricorda Federcarrozzieri - il costruttore che "dopo ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo per l'adozione di misure correttive, riscontri che ad un veicolo non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti ha l'obbligo di inserire i relativi dati nell'elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e di provvedere al suo aggiornamento". Previste pene da 10.000 a 60.000 euro per i costruttori che non rispetteranno tali disposizioni. Una multa da 173 a 694 euro è invece prevista per chi circola con un veicolo presente nell'elenco telematico.

Novità anche in tema di assicurazioni, col Codice che pone nuovi obblighi a carico dei proprietari di auto: "Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa", conclude Federcarrozzieri.



