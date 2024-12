Renault Espace, sintesi di modularità e versatilità

Nuovo Renault Espace è più corto di 14 centimetri e più basso di 32 mm rispetto al modello precedente e pesa 215 kg in meno, questo a tutto vantaggio della maneggevolezza senza rinunciare alla modularità tipica di un suv di queste dimensioni. La riduzione di peso è ottenuta, in particolare, grazie alla motorizzazione E-Tech Full Hybrid più leggera dei diesel della precedente generazione e agli assali ora in alluminio.

Il peso è stato ridotto migliorando la rigidità e la sicurezza anche grazie alla piattaforma modulare CMF-CD dell'Alleanza. Tutti questi accorgimenti alimentano un circolo virtuoso i cui vantaggi sono, in particolare, il miglioramento dell'aerodinamica, dell'efficienza di frenata, della tenuta di strada, ma anche la riduzione del consumo di carburante, dei componenti soggetti a usura, delle emissioni di CO2.

Peculiariatà queste che consentono al Renault Espace di esprimere una grande versatilità di utilizzo.

Grazie al comfort dei sedili e delle sospensioni, alla buona insonorizzazione e alla luminosità del tetto panoramico in vetro, l'abitacolo è fonte di benessere per tutti i passeggeri.

L'ottimizzazione specifica dello spazio interno ha permesso di aumentare la lunghezza abitabile fino alla terza fila, raggiungendo i 2,48 metri. Quelli più fortunati sono, in particolare, i passeggeri della seconda fila che possono contare su uno straordinario comfort con uno spazio per le ginocchia fino a 321 mm e la possibilità di reclinare lo schienale fino a 31°. Il conducente, invece, prova un grande piacere di guida grazie all'omogeneità dell'ottimo abbinamento telaio / motore / trasmissione di nuovo Espace.

Come Austral e Mégane E-Tech Electric, anche Espace è stato sottoposto agli ormai tradizionali "Confirmation Runs" adottati nell'ambito del piano strategico qualità. Effettuati dopo i test su strada condotti dai piloti collaudatori esperti di Renault, i "Confirmation Runs" permettono di individuare gli ultimi dettagli da mettere a punto. Alcuni dipendenti di Renault Francia e Spagna guidano una flotta di Renault Espace. Con una App installata sui rispettivi smartphone, comunicano con precisione i loro feedback. Gli ingegneri e gli esperti della marca possono, così, raccogliere e analizzare i dati in tempo quasi reale. Vengono percorsi tutti i tipi di strade, in tutte le condizioni climatiche, da tutti i tipi di conducenti (professionisti o meno). L'obiettivo dei Confirmations Runs è chiaro: non simulare l'esperienza di guida dei clienti, ma mettere alla prova Espace in un contesto di vita vissuta.

Insomma, confrontarlo con la dura realtà. La sua qualità e affidabilità sono, così, messe a dura prova.



