Opel e ADAC verso una nuova stagione di rally elettrici

Rinnovato l'impegno della Opel Corsa rally electric nei rally. Per il quinto anno consecutivo il monomarca Rally Cup ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" si prepara a partire con alcune novità nel calendario.

La protagonista è sempre la Opel Corsa rally electric, un'auto preparata per le competizioni che monta un elettromotore da 100 kW (136 CV) e 260 Nm di coppia, esattamente come sulla versione stradale, ma è la batteria la più sollecitata per la natura stessa di una prova speciale.

"Sono lieto di poter annunciare oggi la quinta stagione di questa innovativa competizione" ha dichiarato Rebecca Reinermann, Vice President Marketing di Opel, proseguendo: "la prossima stagione di rally, con il programma che annunciamo oggi, sarà di nuovo molto emozionante: ci saranno talenti eccezionali in mostra e accadranno molte cose entusiasmanti intorno al nostro Campionato".

L'ADAC Opel Electric Rally Cup 2025 comprende sette gare interessanti. Come negli ultimi tre anni, l'apertura della stagione si svolge nell'ambito dell'ADAC Rallye Sulingen, che fa parte del Campionato Tedesco Rally (DRM), così come l'ADAC Rally Stemweder Berg, ora in programma per l'ultimo fine settimana di settembre, e l'ADAC Saarland-Palatinate Rally, che torna nel calendario del Campionato dopo la pausa di un anno. Sono inclusi nel programma anche eventi come il Rally Grand Est dei Vosgi e il Rally Mont-Blanc Morzine (entrambi in Francia), nonché il Rally ELE intorno a Eindhoven nei Paesi Bassi. Come degna conclusione dell'anno, la Opel Corsa Rally Electric sarà protagonista, come nei due anni scorsi, del Rally dell'Europa Centrale davanti alle stelle del Campionato del Mondo Rally.



