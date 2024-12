"La Formula vincente" è il tema del Festival of Speed 2025

In lontananza inizia a sentirsi il rombo dei motori sopraggiungere dal Festival of Speed 2025 di Goodwood, che per la prossima edizione avrà come tema "The Winning Formula - Champions and Challengers" (La Formula Vincente - Campioni e Sfidanti).

L'evento, in programma dal 10 al 13 luglio 2025, è da sempre un punto di riferimento per appassionati del mondo dello sport motoristico e della cultura automobilistica.

"Il Festival of Speed è in una posizione unica per riflettere sulla ricca storia e sul patrimonio del motorsport e sono entusiasta che nel 2025 lo faremo attraverso il concetto de 'La Formula Vincente'. Individui, squadre, veicoli e campionati hanno sempre incarnato questa mentalità, spingendo i confini del successo, mai come nella Formula 1, che l'anno prossimo celebrerà il 75° anniversario del suo Campionato Mondiale" ha dichiarato Il Duca di Richmond CBE DL, fondatore del Festival of Speed, proseguendo: "Dopo aver recentemente celebrato i 75 anni di motorsport a Goodwood, sappiamo quanto sia significativo questo anniversario per la Formula 1 e siamo ansiosi di rendere il nostro tributo come parte delle celebrazioni globali." Il tema del 2025 è è ispirato al 75° anniversario del Campionato Mondiale di Formula 1. Infatti, dalla sua nascita nel 1950, la Formula 1 ha perseguito instancabilmente l'eccellenza, ispirando tutte le forme di motorsport, guidando l'innovazione e l'ambizione, e fissando nuovi standard in termini di velocità, tecnologia e design.

Per questa edizione, quindi, varrà messa in mostra la ricerca della "Formula Vincente", unendo passato, presente e futuro della Formula 1, con la più grande celebrazione mai realizzata della serie. I fan potranno aspettarsi di vedere auto, piloti, squadre, designer e personalità leggendarie che hanno segnato l'apice dello sport motoristico, con ulteriori dettagli sulla celebrazione che saranno annunciati il mese prossimo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA