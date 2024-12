Aci, tappa a Pescara per Sara Safe Factor

Lo scorso lunedì 9 dicembre si è svolto a Pescara presso il Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci" l'evento sulla sicurezza stradale interamente dedicato agli studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori: il Sara Safe Factor, organizzato da Sara Assicurazioni in collaborazione con ACI Sport e con l'Automobile Club Pescara.

L'evento è stato introdotto dal sindaco del Comune di Pescara Carlo Masci e dall'assessore all'Istruzione Valeria Toppetti, dal tenente colonnello della Polizia Municipale di Pescara, dalla dirigente scolastica del Liceo "Da Vinci" Stefania Petracca, dal presidente dell'Automobile Club Pescara Giampiero Sartorelli e dalla direttrice dell'Automobile Club Pescara Barbara Falcinelli. Il Sara Safe Factor è un progetto educativo che, grazie alla partecipazione di piloti professionisti che portano la loro esperienza, i ragazzi possono apprendere l'importanza di una guida corretta e responsabile. Una modalità dinamica e interattiva per comunicare con i giovani neopatentati di sicurezza alla guida.

Gli studenti presenti, circa 200, hanno imparato a scuola la "guida sicura" grazie al pilota Andrea Montermini che, tramite video e testimonianze, ha dimostrato che in strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere.

Insieme a Montermini, anche Emiliano Cantagallo del cicloturismo italiano, collaboratore di Sky Sport, capitano del team Giro-E Sara Assicurazioni all'interno del Giro d'Italia e responsabile del Roma Bike Park, per parlare di guida sicura anche in bici, ormai mezzo sempre più presente nella circolazione stradale.

Gli studenti del liceo hanno anche potuto "testare" dal vivo la guida sicura grazie ad un simulatore di guida, un sofisticato strumento tecnologico.



