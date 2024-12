Urso, lavoro per un nuovo corso di Stellantis, martedì il tavolo

I rapporti tra il governo e Stellantis si stanno distendendo e il tavolo di martedì prossimo potrebbe aprire 'un nuovo corso'. "I segnali già ci sono" ha detto il ministro Adolfo Urso ricordando la vicenda Trasnova.

"Abbiamo potuto chiudere positivamente una vertenza molto importante che riguardava alcune aziende della logistica che avevano già deliberato il licenziamento collettivo di tutti i loro operai e Stellantis si è assunta la responsabilità sociale, come noi avevamo chiesto, ha rinnovato il contratto per un altro anno per garantire una transizione senza traumi".

"Mi auguro che questo segnale sia positivo per quanto riguarda il tavolo Stellantis che si svolgerà martedì prossimo - ha aggiunto - in cui io spero, io mi auguro, io lavoro ogni ora di ogni giorno con tutti gli attori, perché in quell'occasione sia chiaro la discontinuità con la gestione di Tavares e l'inizio di un nuovo corso di piena responsabilità sociale".





Urso, credo Elkann in Parlamento dopo il nuovo piano

"Dopo che sarà definito un nuovo piano industriale assertivo sugli stabilimenti, la produzione e l'occupazione in Italia credo possa esserci l'audizione (di John Elkann, ndr), in cui colui che oggi ha assunto la responsabilità diretta dell'impresa possa anche in Parlamento illustrare il nuovo piano Italia dove il nostro paese torni ad essere centrale nella strategia industriale di Stellantis". Lo ha detto il ministro Adolfo Urso. "Abbiamo chiesto a Stellantis che siano mantenuti tutti gli stabilimenti in Italia a differenza di quando fanno le altre case automobilistiche in Europa che chiudono l'una dopo l'altra gli stabilimenti; abbiamo chiesto a Stellantis nessun licenziamento negli stabilimenti italiani; abbiamo chiesto a Stellantis un nuovo diverso rapporto con le aziende della logistica e della componentistica assumendosi la responsabilità sociale di governare la transizione ed i segnali già ci sono" ha detto Urso intervistato in occasione dell'Innovation Italian Summit. "Sono convinto che con lo sforzo di tutti possiamo riuscire davvero a scrivere una nuova diversa pagina per l'industria dell'auto italiana" aggiunge.

