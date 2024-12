Prometeon equipaggerà Martin Macík Jr. alla Dakar 2025

Martin Macík Jr., il vincitore dell'edizione 2024 della Dakar nella categoria truck, difenderà il titolo quest'anno con una novità importante. I sei camion da rally schierati dall'azienda ceca MM Technology, infatti, monteranno gli pneumatici Prometeon Serie 02 Rally, come annunciato durante un evento oggi a Praga che ha sancito la partnership tra il pilota ceco e Prometeon Tyre Group.

"Questa collaborazione rappresenta un punto di forza fondamentale per il nostro team," ha dichiarato Martin Macík Jr.

"Gli pneumatici Prometeon si sono già dimostrati incredibilmente affidabili e performanti, siamo impazienti di metterli alla prova in gara. In un contesto così estremo, sappiamo quanto sia importante poter contare su materiali e tecnologie all'avanguardia." I nuovi pneumatici Prometeon S02 Rally sono stati progettati per affrontare condizioni estreme come quelle del deserto arabo e saranno messi alla prova durante le due intense settimane di gara, che partiranno ufficialmente il 3 gennaio 2025 con un prologo, seguito da 12 tappe su terreni impegnativi, come sabbia, fango e rocce. Alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi a Praga, è stato svelato il nuovo design del camion factory "Benny, The Big Guy" guidato da Martin Macík Jr.. MM Technology porterà alla Dakar 2025 un totale di nove camion, sei dei quali saranno gommati Prometeon. Tra i piloti che li guideranno spiccano nomi d'eccezione come Kees Koolen, Mitchel van den Brink e Danilo Petrucci.

"S02 Rally è il frutto della continua innovazione di Prometeon, progettato per affrontare le sfide uniche della Dakar con una struttura rinforzata, una mescola avanzata e un battistrada ottimizzato per terreni estremi. La Dakar 2025 è un'occasione significativa per continuare a mettere alla prova e perfezionare i nostri prodotti" le parole di Alexandre Bregantim, chief technology officer di Prometeon.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA