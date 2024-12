Orsini, 'Ue cancelli subito rischio sanzioni per case auto'

Auspicando un "cambio di senso di marcia" con la nuova Commissione europea, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato dall'ANSA sottolinea: "Mi riferisco in prima battuta alle politiche ambientali, che stanno dimostrando tutta la loro inadeguatezza, con un impatto devastante sul settore automotive. L'ultimo dato è di un meno 40% di vendite quindi, per non penalizzare ulteriormente un comparto già in grave crisi, bisogna cancellare subito le sanzioni che rischiano le case automobilistiche europee in caso di mancato raggiungimento dei target sulle emissioni".

"La transizione ecologica va fatta e l'industria europea ne è fermamente convinta, tanto da essere la più virtuosa al mondo in termini di sostenibilità", ribadisce il leader degli industriali: "Ma - dice - va fatta nei modi e nei tempi corretti con regole valide per tutti allo stesso modo, altrimenti non solo non viene centrato l'obiettivo ambientale, ma si rischia seriamente la desertificazione industriale. Per questo auspico che la commissaria Ue Teresa Ribera cambi idea sull'andare avanti con il green deal senza cambiamenti".



