Mustang GTD da record sul circuito del Nürburgring

Sul leggendario Nürburgring Nordschleife, in Germania, Mustang GTD 2025 ha fatto segnare il primato nella storia come auto di un marchio americano a completare un giro in meno di sette minuti. Il pilota Dirk Müller del team Multimatic Motorsports ha infatti portato la Mustang GTD da 815 cavalli a segnare un tempo ufficialmente certificato di 6:57.685.

Si tratta del quinto tempo più veloce mai registrato da un'auto sportiva di serie, secondo i record ufficiali del Nürburgring, senza contare che Mustang GTD entra a far parte dell'esclusivo club delle sei vetture di serie capaci di infrangere la barriera dei sette minuti.

Questo risultato corona l'obiettivo annunciato dal Ceo Jim Farley in occasione del debutto di Mustang GTD nell'agosto 2023.

"Il team che ha sviluppato Mustang GTD - ha dichiarato Farley - ha capitalizzato decenni di esperienza sui circuiti di tutto il mondo per progettare una Mustang in grado di competere con le migliori supercar. Siamo orgogliosi di essere la prima casa automobilistica americana con un'auto in grado di fare un giro del Nürburgring in meno di sette minuti e sappiamo che Mustang GTD ha ancora del potenziale inespresso".

Il successo di Mustang GTD al Nürburgring è frutto del del lavoro di un team di ingegneri e designer che per due anni hanno trasformato la Mustang GT3 da corsa nella prima Mustang supercar di sempre. La loro storia è raccontata anche nel documentario The Road To The Ring.

Tra le tecnologie chiave che hanno contribuito a questo risultato ci sono i freni carboceramici, l'aerodinamica attiva, la sovralimentazione, le sospensioni semi-attive e la carrozzeria in fibra di carbonio, caratteristica delle auto che competono nella categoria GT3.



