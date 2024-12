Hof Sir Class: una Mercedes Classe G dedicata ad Hamilton

Si chiama Hof Sir Class, ma in realtà è una Mercedes-AMG G 63 speciale, perché è stata realizzata in onore di Sir Lewis Hamilton, il sette volte campione del mondo piloti di F1 che, dalla prossima stagione, lascerà la Mercedes per passare alla Ferrari.

Realizzata da Hof Manufaktur, presenta una carrozzeria che ricorda i colori dell'ultima monoposto di Hamilton, con livrea grigio-nera, dettagli in fibra di carbonio, ed accenti verde Petronas richiamati anche nei cerchi da 23 pollici. Lo stesso colore si mescola al nero per gli interni, in cui spicca il numero 1063 sui poggiatesta anteriori, per indicare il numero dei cavalli, e, soprattutto, un volante che ha le sembianze di un comando da F1.

A livello tecnico, spiccano i freni carboceramici, l'assetto ribassato di 30 mm ed il motore V8 4.0 biturbo da ben 1063 CV, che la spinge da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e le consente di raggiungere una velocità massima di 300 km/h.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA