Bimbi su auto radiocomandate carabinieri per percorso operatorio

Due auto elettriche per accompagnare, all'interno dell'ospedale pediatrico, i piccoli pazienti alla sala operatoria; ma anche una raccolta fondi tra i carabinieri per permettere ad un bimba somala di essere sottoposta ad un articolato intervento ad Ancona a seguito di ustioni riportate su tutto il corpo in un incidente domestico nel suo Paese d'origine. Le iniziative benefiche per i pazienti dell'Ospedale pediatrico Salesi di Ancona sono state promosse dal Comando provinciale dei Carabinieri di Ancona guidato dal colonnello Roberto Di Costanzo.

La presentazione oggi, con un pizzico di commozione, nell'ospedale materno infantile. Presenti, rappresentanti dell'Arma provinciale tra cui il comandante del Reparto operativo, tenente colonnello Carmine Elefante, il direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche Marco Armando Gozzini, la presidente dell'Associazione Patronesse Milena Fiore, il direttore del Reparto Chirurgia Pediatrica e specialità chirurgiche, professor Giovanni Cobellis.

Due piccole auto elettriche radiocomandate, con la livrea dei Carabinieri e la targa "CC Sal 001" e "CC Sal 0022", sono state donate dal Comando provinciale di Ancona all'Associazione Patronesse per accompagnare i bimbi ricoverati nel percorso dal reparto alla sala operatoria e rendere meno gravoso un momento delicato prima di un'intervento, e vivere l'esperienza di aspiranti "carabinieri in corsia". I mezzi sono destinare ai pazienti del Reparto Chirurgia Pediatrica e delle specialità chirurgiche della struttura, diretto dal professori Cobellis.

Oltre all'acquisto dei due veicoli elettrici, i militari dell'Arma di Ancona hanno aderito in massa a una raccolta fondi spontanea tra i vari reparti che ha consentito di raccogliere una somma sufficiente a finanziare un difficile intervento di chirurgia a favore di una bimba somala di 4 anni, affetta da ustioni di terzo grado su tutto il corpo, che potrà essere operata presso la Chirurgia pediatrica Salesi dall'equipe del professor Giovanni di Benedetto.

Il comandante provinciale dell'Arma Di Costanzo ha ringraziato il Salesi per "aver dato ai carabinieri la possibilità di fare un gesto concreto in un particolare periodo dell'anno: la cura, il benessere e il sorriso dei bambini rappresentano una responsabilità della società e quindi anche dell'Arma dei carabinieri".



