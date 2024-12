All'asta una rara Zagato Hyena

La Zagato Hyena è una derivazione in formato coupé della mitica Lancia Delta HF Integrale, una vettura che ha fatto la storia del rally e che, in questa variante, è decisamente rara, visto che ne sono state prodotte 24 delle 500 previste. Adesso, su issimi.com è disponibile, all'asta, una Hyena del 1992 con poco più di 31.200 km, che viene proposta ad un prezzo base di 299.000 dollari, circa 284.000 euro al cambio attuale.

Si tratta di un'auto restaurata, che è passata dalla colorazione originale, in rosso, alla livrea Grigio Alloy, particolarmente elegante, che esalta le forme affusolate e smussate, in cui spiccano i cerchi che richiamano la Delta HF Integrale, e la presa Naca sul cofano motore.

L'abitacolo, rivestito in Alcantara turchese, si abbina molto bene alla verniciatura scelta per l'esterno, e ricorda la selleria delle serie speciale Martini 6 della Delta HF Integrale.



Inoltre, questa Hyena, la numero 18 delle 24 prodotte, presenta un motore rivisto nella mappatura, la cui potenza passa dai 250 CV originali a 320 cavalli, e vanta uno scarico personalizzato sullo stile di quello utilizzato sulle Lancia Delta da rally di Gruppo A.

