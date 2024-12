Urso, vogliamo risolvere Stellantis ma impossibile con regole Ue

"Siamo determinati ad affrontare e risolvere questa vertenza dimostrando che l'Italia possa nuovamente affermare una leadership industriale, chiaramente cambiando le regole europee", perché altrimenti "è impossibile".

Lo ha sottolineato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando a Radio1 della situazione di Stellantis, in vista del tavolo del 17 dicembre al ministero. "La soluzione sta in Europa, cambiando le regole del Green Deal.

- ha spiegato - Noi faremo compiti a casa, ma è necessario che l'Europa ci ascolti. Basta paraocchi ideologici". Urso ha quindi definito "necessaria" l'audizione di John Elkann, per segnare "discontinuità con il precedente a.d".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA