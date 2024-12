Test drive ed esposizioni, torna il Milano Monza Motor Sport

Dopo un anno forzato per i lavori di ammodernamento dell'Autodromo di Monza, torna il Mimo, in programma dal 27 al 29 giugno 2025. Sarà la quarta edizione del Milano Monza Motor Show, presentato questa mattina a Palazzo Reale: attesi circa 200mila spettatori. "Torniamo con grandissimo entusiasmo - spiega Andrea Levi, presidente del Mimo - e con una inaugurazione dinamica: si parte il 27 da Piazza Duca d'Aosta a Milano, di fronte alla Stazione Centrale, e poi si viaggerà in auto verso Monza, con tre giri di pista in Autodromo". Programma ricco: test-drive, raduni internazionali (già ufficiale quello delle Pagani da pista), gara tra macchine a guida autonoma (Italia campione in carica con il Politecnico di Milano). "Sarà un momento di confronto, incontro e attenzione sul mondo dell'automotive - rileva Geronimo La Russa, numero uno di ACI Milano -. Non siamo solo il club delle auto ma della mobilità che deve essere integrata". Soddisfatta anche Martina Riva, assessore allo Sport del Comune di Milano: "E' un evento costruito gomito a gomito con noi e siamo felici di poter sfruttare uno spazio come Piazza Duca d'Aosta per l'occasione.

Milano diventa teatro di esposizione di auto di estremo valore".

"Il Mimo - evidenzia Carlo Abbà, assessore al Commercio di Monza - non è solo una esibizione di case automobilistiche ma anche di progetti di ricerca, di sfide tra Università prestigiose da tutto il mondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA