Renault Espace, una vasta gamma di accessori per tutti gli usi

Nuovo Renault Espace offre una gamma di accessori progettati per accentuarne lo spirito premium e ottimizzare il comfort di vita a bordo. Tra questi il bracciolo multifunzionale, un pratico vano portaoggetti che funge anche da bracciolo, che si trasforma persino in zaino, con la nuova identità della marca Renault.

Disponibile anche un organizer multifunzionale sul sedile anteriore che propone una serie di scomparti intelligenti e un vano per riporre un tablet digitale, perfettamente in linea con l'eleganza dell'abitacolo.

A bordo vengono impiegati comodissimi cuscini per i poggiatesta posteriori: accentuano il look premium delle sellerie e migliorano la sensazione di benessere. Provvisti di ganci su misura, sono rimovibili e si adattano all'abitacolo di nuovo Espace in tutti gli allestimenti, in particolare Techno ed Esprit Alpine. Inoltre, la protezione posteriore per sedile auto è suddivisa in due parti, protegge lo schienale del sedile anteriore e la panchetta situata sotto al seggiolino per bambini.

Con le sue finiture accurate e il logo rivisitato, aggiunge un tocco di raffinatezza all'abitacolo. Due eleganti accessori esterni accentuano la dinamicità e la raffinatezza di Renault Espace: per giocare la carta dell'eleganza con discrezione sono disponibili i pack di personalizzazione grigio chiaro e grigio gun metal che rivestono il frontale, la parte inferiore del paraurti posteriore e le calotte dei retrovisori.

Per accentuare al tempo stesso la dinamicità e l'eleganza a bordo anche le pedane premium che proteggono la carrozzeria dai piccoli urti e facilitano l'accesso agli accessori fissati sul tetto. Tra gli accessori a disposizione dei clienti anche il gancio di traino elettrico a scomparsa che si ripone sotto al paraurti posteriore preservando il design di nuovo Espace.

Basta premere un pulsante per farlo uscire o rientrare automaticamente, senza fare sforzi. Le barre da tetto Quickfix permettono di fissare a piacimento un portasci, un portabiciclette o un box da tetto. Infine, Renault Espace propone tanti accessori per il comfort e la sicurezza: tappetini, soluzioni per il bagagliaio, eleganti flap, deflettori dell'aria, catene da neve, allarme, ecc.



