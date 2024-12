Lexus ha completato il trasferimento a Shimoyama

Per la prima volta tutte le funzioni Lexus sono sotto lo stesso tetto. La nuova struttura all'avanguardia sita a Shimoyama rappresenta una pietra miliare per il marchio giapponese in quanto permette una cooperazione più rapida tra i team per la finalizzazione dei prototipi della prossima generazione di veicoli del marchio e dei modelli già in produzione grazie anche all'adiacente centro prove.

"Circa 3.000 persone, tra cui membri dello sviluppo e collaudatori di Lexus e Gazoo Racing, qui guideranno, romperanno e miglioreranno le auto" ha dichiarato Akio Toyoda, Presidente di Toyota Motor Corporation, proseguendo:"Anche se Shimoyama non è uno stabilimento di produzione, le auto prodotte qui saranno guidate su tutte le strade del mondo e porteranno sorrisi sui volti di molte persone".

Presso l'edificio di Shimoyama i tecnici del marchio Lexus sono affiancati dal team Toyota Gazoo Racing che occupa il lato occidentale del sito dove, al piano terra, sono stati realizzati box che emulano quelli del circuito del Nürburgring in Germania, dove anche in passato sono stati messi a punto modelli targati GR e Lexus.

Sempre sul lato occidentale è presente l'edificio per i visitatori, un luogo per la collaborazione creativa con partner commerciali e fornitori. Questo rappresenta, inoltre, uno spazio aperto per l'innovazione, incoraggiando nuove idee e dando alle persone la possibilità di interagire da vicino con le auto.

Il costo della costruzione è stato di circa 1,8 miliardi di euro ed è stata realizzata nel rispetto dell'ambiente circostante: circa il 60% (650 ettari) degli alberi e del verde del sito sono stati conservati così come si è voluto sviluppare un luogo per l'interazione con la comunità locale.



