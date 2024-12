De Meo, 'l'automotive sarà parte del Clean industrial deal Ue'

"Ci è stato detto che la Commissione europea sta preparando un piano per l'industria in generale" il Clean Industrial Deal "e che parte del piano riguarderà il comparto automotive".

Lo ha detto Luca de Meo, presidente dell'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea), in una conferenza stampa a Bruxelles. "Fino a questo momento non siamo stati necessariamente coinvolti in questo tipo di discussione" ma "vogliamo essere coinvolti perché abbiamo idee molto, molto concrete su come realizzarlo", ha aggiunto.



